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هذا الملياردير يفطر في "ماكدونالدز" لأجل التوفير.. متى؟
الملياردير الأمريكي الشهير

هذا الملياردير يفطر في "ماكدونالدز" لأجل التوفير.. متى؟

الخميس، 12 يناير 2017 11:30 ص
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كشف الملياردير الأمريكي الشهير “وارن بافت” في مقابلة تلفزية أنه يفضل الإفطار في مطاعم ماكدونالدز بهدف توفير الأموال.

وقال بافت: “إنني أفطر في الأيام التي تنخفض فيها سوق الأسهم في البورصات العالمية”، وفق ما نشره موقع “لينتا.رو” الروسي. 

وأضاف بافت أثناء حديثه لقناة “HBO”: “غالبا ما أتناول شطيرة “ماك مافين” مع لحم الخنزير المقدد والجبن التي يبلغ ثمنها 3.7 دولار، لكن في الأيام التي تنخفض فيها سوق الأسهم أفضل تناول شطيرة بـ 2.95 دولار”.

ويعد بافت من أنجح رجال الأعمال في العالم، حتى أن ثروته زادت بمقدار 11 مليار دولار في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، وذلك بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وتقدر ثروة وارن بافت وفق مجلة فوربس بما لا يقل عن 65.5 مليار دولار، ويأتي في المرتبة الثانية بعد بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت والذي تبلغ ثروته 81 مليار دولار.

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