المتحدث باسم إردوغان ينتقد الجيش الأمريكي لدعمه فصيلا كرديا سورياالخميس، 12 يناير 2017 11:22 ص
انتقد المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجيش الأمريكي بقوة بعد أن أعاد الجيش نشر بيان لتحالف يدعمه في سوريا ويهيمن عليه الأكراد على موقع تويتر وجاء به أن التحالف ليس له صلة بالمسلحين الأكراد الذين يقاتلون الحكومة التركية.
وتحالف قوات سوريا الديمقراطية هو الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في سوريا في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية على الأرض ويضم وحدات حماية الشعب الكردية.
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي قاد تمردا مستمرا منذ ثلاثة عقود في تركيا وتصنفه أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية على موقع تويتر: “تؤكد قوات سوريا الديمقراطية أنها غير مرتبطة بحزب العمال الكردستاني وليست لها صلات به”.
وأعادت القيادة المركزية نشر بيان قوات سوريا الديمقراطية الذي تقول فيه إنها ليست جزءا من حزب العمال الكردستاني وتريد إقامة علاقات قوية مع دول الجوار بما في ذلك تركيا.
ورد إبراهيم كالين المتحدث باسم إردوغان قائلا “هل هذه مزحة أم أن القيادة المركزية الأمريكية فقدت عقلها؟”
وأضاف “هل تعتقدون أن هناك من سيقتنع بذلك؟ يجب أن تتوقف الولايات المتحدة عن محاولة إضفاء شرعية على جماعة إرهابية.”
والدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب نقطة خلاف رئيسية بين واشنطن وتركيا عضو حلف شمال الأطلسي المشاركة في التحالف ضد الدولة الإسلامية بقيادة الولايات المتحدة.
وتأمل تركيا أن تراجع الإدارة الأمريكية القادمة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب سياستها في سوريا وأن توقف الدعم لمقاتلي الفصيل الكردي.
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