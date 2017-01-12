أكد السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء قد قرر خلال اجتماعه أمس بتشديد العقوبات على من يتورط بزراعة أو نقل أعضاء بشرية بشكل يخالف قانون رقم “5” لعام “2010” الخاص بزراعة الأعضاء البشرية سواء إدارات منشآت أو أطباء.

وأوضح سلطان من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الخميس، أن العقوبات تبدأ من غرامات مالية كبيرة وقد تصل إلى السجن والغرامة، مضيفا أن الغرامات قد تصل قيمتها إلى 500 ألف جنيه ومليون جنيه.

وفي سياق أخر، ذكر السفير أشرف سلطان أنه قد تم الاتفاق على انشاء هيئة للنقل البري لتنظيم عمليات وخدمات النقل البري، وهي تهدف لتأمين وسلامة وحدات النقل والالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة من النقل البري.