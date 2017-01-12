رحبت حكومة كوريا الجنوبية، بإعلان الولايات المتحدة عن القائمة الثانية للعقوبات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية اليوم الخميس، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية جو جون هيوك، قوله إن الولايات المتحدة جددت التأكيد على أن تكون قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية أحد العناصر الأساسية في سياساتها تجاه بيونج يانج.

وأكد أن إجراءات الولايات المتحدة من شأنها أن تسهم في رفع وعي المجتمع الدولي بالتدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وتشجيعه على اتخاذ إجراءات ملموسة من خلال مناقشة هذا الموضوع.

وذكر أن الحكومة الكورية الجنوبية تدعو سلطات جارتها الشمالية إلى بذل الجهود لتحسين أوضاع حقوق الإنسان استجابة لمطالبة المجتمع الدولي بذلك.

وأضاف المسئول أن الحكومة الكورية الجنوبية ستشارك بشكل إيجابي في جهود المجتمع الدولي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية .

وفي يوليو الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن القائمة الأولى للعقوبات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية التي تتضمن 15 فردا، من بينهم الزعيم كيم جونج أون و8 منظمات، وأدرجت القائمة الثانية 7 أفراد، منهم شقيقة الزعيم الكوري الصغرى ومنظمتان.