فرحات: الاثنين المقبل يوم فارق في تاريخ مصر

أكد الدكتور محمد نور فرحات - أستاذ القانون بجامعة الزقازيق - أن يوم الاثنين القادم سيكون يومًا فارقًا في تاريخ مصر مهما كانت النتيجة. وقال فرحات في تدوينة: “أيًا كان ...