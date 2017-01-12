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قصور الثقافة تدشن سلسلة العبور
قصور الثقافة تدشن سلسلة العبور

قصور الثقافة تدشن سلسلة العبور

الخميس، 12 يناير 2017 12:53 م
محيط - شيماء فؤاد

دشنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. سيد خطاب سلسلة جديدة تحمل اسم سلسلة العبور بالتعاون مع الشئون المعنوية بالقوات المسلحة .

وافتتحت السلسلة إصداراتها بكتاب الندوة الدولية لحرب أكتوبر والتي عقدت بجامعة القاهرة خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 1975 بمشاركة عسكريين من 51 دولة لتحليل الحرب، وتهدف السلسلة لاستدعاء روح انتصارات الماضي لتخطي عقبات الحاضر لمستقبل أفضل.

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