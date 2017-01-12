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رئيس «بحوث المياه»: زراعة القمح بـ«التبريد» كشف عالمي غير مسبوق
حصاد القمح

رئيس «بحوث المياه»: زراعة القمح بـ«التبريد» كشف عالمي غير مسبوق

الخميس، 12 يناير 2017 11:04 ص
محيط - خالد الريس

وصف الدكتور محمد عبد المطلب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، فكرة “زراعة القمح بالتبريد” بـ”الكشف العالمي الغير مسبوق”، مشيرا إلى أن التجربة تعتبر “خير للدول التي تواجه مشكلة في توفير الغذاء وليس مصر فقط”.
وأوضح من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الخميس  أن الدول التي تواجه أزمة في زراعة القمح قد تتمكن في عمل اكتفاء ذاتي من خلال هذه التجربة.
وقد أهدى الرئيس عبد الفتاح السيسي نجاح التجربة، معتبرا إياه “راعي هذا النجاح”.

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