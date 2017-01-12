وزير الخارجية يعقد لقاءات هامة في ثاني أيام زيارته لبرلينالخميس، 12 يناير 2017 11:08 ص
يعقد وزير الخارجية سامح شكري لقاءات هامة، في ثاني أيام زيارته للعاصمة الألمانية برلين؛ حيث يستهل لقاءاته اليوم الخميس بمباحثات مع وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني جيرد مولير لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية والتنموية بين البلدين.
ويتوجه شكري بعدها للقاء وزير الاقتصاد والطاقة ونائب المستشارة الألمانية زيجمار جابريل، لبحث دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وألمانيا، ثم يلتقي بعد ذلك مع زعيم الأغلبية بالبوندستاج (البرلمان الألماني) للحزب المسيحي الديمقراطي فولكر كاودر، والذي زار مصر مؤخرا والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي عقب حادث الاعتداء على كنيسة القديسين في ديسمبر الماضي لتقديم واجب العزاء.
ومن المقرر أيضا أن يعقد وزير الخارجية محادثات هامة مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير بعد ظهر اليوم، تشمل العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والأوضاع في الشرق الأوسط والأدنى والأوضاع في ليبيا وسوريا.
وكان الوزير سامح شكري قد التقى، فور وصوله إلى العاصمة الألمانية برلين مساء أمس الأربعاء، مع مستشار الأمن القومي الألماني كريستوف هويسجن، حيث تطرق اللقاء إلى الأوضاع في ليبيا وسوريا ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، كما التقى مع وزير النقل والبنية التحتية الرقمية الألماني ألكسندر دوبرينت، واستعرضا سبل دفع حركة السياحة الألمانية إلى مصر.
-
القوات العراقية تسيطر على 80 % من الجانب الشرقي للموصل - محيطWed, 11 Jan 2017 10:48:36 GMT
-
إحباط «هجمات إرهابية» بالشيخ زويد.. وتصفية 10 مسلحين - محيط
أحبطت قوات الجيش المتمركزة في كمينين عسكريين بمنطقة مفارق مربع نجد بمدينة الشيخ زويد، اليوم الأربعاء، هجومًا إرهابيا شنته عناصر تكفيرية كبيرًا تستقل ...Wed, 11 Jan 2017 10:03:13 GMT
-
وزير الصحة: ارتفاع الأسعار سيشمل 2000 صنف دوائيWed, 11 Jan 2017 09:14:56 GMT
-
حسام باولو: احترم تعاقدي مع سموحة.. ومفاوضات الزمالك لا زالت قائمة
أبدى حسام باولو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تمسكه بالبقاء في النادي السكندري حتى نهاية عقده، على الرغم من مفاوضات نادي الزمالك معه. وقال باولو في ...Wed, 11 Jan 2017 10:32:24 GMT
-
«البترول» تكشف حقيقة أسعار الوقود وتحديد الكميات المتداولة
نفى محمد عثمان وكيل وزارة البترول للنقل والتسويق ما تردد حول تحدد كميات للتزود بالبنزين والسولار بعد تطبيق منظومة مراقبة تداول المواد البترولية والكروت الذكية، ...Wed, 11 Jan 2017 10:03:13 GMT
-
إسرائيل «مرعوبة»: 25 ألف جندي مصري في سيناء
قدرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عدد القوات المصرية التي تقاتل الجماعات الإرهابية في سيناء بنحو 20 ألف جندي على الأقل، اعتمادًا على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي ...Wed, 11 Jan 2017 09:46:00 GMT
-
أول ظهور تليفزيوني لصهر زين العابدين بن علي يثير غضب التونسيين
رفض بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الأسبق (شقيق ليلى الطرابلسي زوجة بن علي)، بعد 6 سنوات من هروبه خارج تونس وفي أول ظهور إعلامي بقناة تلفزيونية خاصة، الإثنين 9 ...Wed, 11 Jan 2017 09:46:00 GMT
-
تأييد التحفظ على أموال حقوقيين اثنين في «التمويل الأجنبي»
قضت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بتأييد أمر منع كل من مزن حسن، مديرة مركز “نظرة” للدراسات النسوية والحقوقي محمد ...Wed, 11 Jan 2017 10:32:24 GMT
-
الحكم على نقيب الفلاحين السابق بتهمة النصب اليوم
تصدر محكمة جنح الدقى، المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، اليوم الخميس برئاسة المستشار أحمد الدسوقى وأمانة سر مصطفى رشدى، حكمها على نقيب الفلاحين السابق، وعضوين ...Thu, 12 Jan 2017 07:35:00 GMT