يعقد وزير الخارجية سامح شكري لقاءات هامة، في ثاني أيام زيارته للعاصمة الألمانية برلين؛ حيث يستهل لقاءاته اليوم الخميس بمباحثات مع وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني جيرد مولير لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية والتنموية بين البلدين.

ويتوجه شكري بعدها للقاء وزير الاقتصاد والطاقة ونائب المستشارة الألمانية زيجمار جابريل، لبحث دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وألمانيا، ثم يلتقي بعد ذلك مع زعيم الأغلبية بالبوندستاج (البرلمان الألماني) للحزب المسيحي الديمقراطي فولكر كاودر، والذي زار مصر مؤخرا والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي عقب حادث الاعتداء على كنيسة القديسين في ديسمبر الماضي لتقديم واجب العزاء.

ومن المقرر أيضا أن يعقد وزير الخارجية محادثات هامة مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير بعد ظهر اليوم، تشمل العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والأوضاع في الشرق الأوسط والأدنى والأوضاع في ليبيا وسوريا.

وكان الوزير سامح شكري قد التقى، فور وصوله إلى العاصمة الألمانية برلين مساء أمس الأربعاء، مع مستشار الأمن القومي الألماني كريستوف هويسجن، حيث تطرق اللقاء إلى الأوضاع في ليبيا وسوريا ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، كما التقى مع وزير النقل والبنية التحتية الرقمية الألماني ألكسندر دوبرينت، واستعرضا سبل دفع حركة السياحة الألمانية إلى مصر.