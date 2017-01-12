بالفيديو..شاهد تفاصيل زيارة خليفة حفتر للأميرال كوزنيتسوفالخميس، 12 يناير 2017 11:13 ص
أعلنت إدارة شؤون الإعلام والاتصالات في وزارة الدفاع الروسية، أن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، زار حاملة الطائرات الروسية “الأميرال كوزنيتسوف”، كما بحث خلال مؤتمر عبر الفيديو مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، مسألة مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية الأربعاء: “في الحادي عشر من كانون الثاني/ يناير 2017، زار قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة بلقاسم حفتر، الطراد الكبير، حاملة الطائرات “أميرال أسطول الاتحاد السوفييتي كوزنيتسوف”“.
حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف” مخصصة لتدمير الأهداف البحرية الكبرى وحماية التشكيلات البحرية الصديقة من هجوم عدو محتمل، ناهيك عن توجيه ضربات إلى أهداف برية.
وترابط على متنها خلال قيامها برحلات بحرية طائرات “سو-27” أو “سو-33” ومروحيات “كا-27” أو “كا-29” البحرية.
وبدأ بناؤها في مصنع “تشيرنومورسك” الأوكراني، وانتهى عام 1991. ولا تزال حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف” قيد الخدمة في سلاح البحرية الروسية.
-
القوات العراقية تسيطر على 80 % من الجانب الشرقي للموصل - محيطWed, 11 Jan 2017 10:48:36 GMT
-
إحباط «هجمات إرهابية» بالشيخ زويد.. وتصفية 10 مسلحين - محيط
أحبطت قوات الجيش المتمركزة في كمينين عسكريين بمنطقة مفارق مربع نجد بمدينة الشيخ زويد، اليوم الأربعاء، هجومًا إرهابيا شنته عناصر تكفيرية كبيرًا تستقل ...Wed, 11 Jan 2017 10:03:13 GMT
-
وزير الصحة: ارتفاع الأسعار سيشمل 2000 صنف دوائيWed, 11 Jan 2017 09:14:56 GMT
-
حسام باولو: احترم تعاقدي مع سموحة.. ومفاوضات الزمالك لا زالت قائمة
أبدى حسام باولو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تمسكه بالبقاء في النادي السكندري حتى نهاية عقده، على الرغم من مفاوضات نادي الزمالك معه. وقال باولو في ...Wed, 11 Jan 2017 10:32:24 GMT
-
«البترول» تكشف حقيقة أسعار الوقود وتحديد الكميات المتداولة
نفى محمد عثمان وكيل وزارة البترول للنقل والتسويق ما تردد حول تحدد كميات للتزود بالبنزين والسولار بعد تطبيق منظومة مراقبة تداول المواد البترولية والكروت الذكية، ...Wed, 11 Jan 2017 10:03:13 GMT
-
إسرائيل «مرعوبة»: 25 ألف جندي مصري في سيناء
قدرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عدد القوات المصرية التي تقاتل الجماعات الإرهابية في سيناء بنحو 20 ألف جندي على الأقل، اعتمادًا على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي ...Wed, 11 Jan 2017 09:46:00 GMT
-
أول ظهور تليفزيوني لصهر زين العابدين بن علي يثير غضب التونسيين
رفض بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الأسبق (شقيق ليلى الطرابلسي زوجة بن علي)، بعد 6 سنوات من هروبه خارج تونس وفي أول ظهور إعلامي بقناة تلفزيونية خاصة، الإثنين 9 ...Wed, 11 Jan 2017 09:46:00 GMT
-
تأييد التحفظ على أموال حقوقيين اثنين في «التمويل الأجنبي»
قضت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بتأييد أمر منع كل من مزن حسن، مديرة مركز “نظرة” للدراسات النسوية والحقوقي محمد ...Wed, 11 Jan 2017 10:32:24 GMT
-
الحكم على نقيب الفلاحين السابق بتهمة النصب اليوم
تصدر محكمة جنح الدقى، المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، اليوم الخميس برئاسة المستشار أحمد الدسوقى وأمانة سر مصطفى رشدى، حكمها على نقيب الفلاحين السابق، وعضوين ...Thu, 12 Jan 2017 07:35:00 GMT