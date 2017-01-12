أعلنت إدارة شؤون الإعلام والاتصالات في وزارة الدفاع الروسية، أن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، زار حاملة الطائرات الروسية “الأميرال كوزنيتسوف”، كما بحث خلال مؤتمر عبر الفيديو مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، مسألة مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية الأربعاء: “في الحادي عشر من كانون الثاني/ يناير 2017، زار قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة بلقاسم حفتر، الطراد الكبير، حاملة الطائرات “أميرال أسطول الاتحاد السوفييتي كوزنيتسوف”“.

حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف” مخصصة لتدمير الأهداف البحرية الكبرى وحماية التشكيلات البحرية الصديقة من هجوم عدو محتمل، ناهيك عن توجيه ضربات إلى أهداف برية.

وترابط على متنها خلال قيامها برحلات بحرية طائرات “سو-27” أو “سو-33” ومروحيات “كا-27” أو “كا-29” البحرية.

وبدأ بناؤها في مصنع “تشيرنومورسك” الأوكراني، وانتهى عام 1991. ولا تزال حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف” قيد الخدمة في سلاح البحرية الروسية.