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وزير الري: تنسيق مع «الزراعة» لتوفير المياه وزيادة دخل الفلاحين
الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية المصري
الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية المصري

وزير الري: تنسيق مع «الزراعة» لتوفير المياه وزيادة دخل الفلاحين

الخميس، 12 يناير 2017 11:01 ص
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، أن فكرة زراعة القمح بالتبريد تحقق أهداف الوزارة وهي توفير المياه وزيادة دخل الفلاحين، مشيرا إلى أنه جاري عمل أبحاث لبرامج زراعية بكميات قليلة من الماء.
وأشار عبد العاطي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الخميس، إلى أن وزارتي الري والزراعة في تنسيق دائم حول الأبحاث الزراعية والموفرة للمياه، موضحا أنه هناك مركز لتحلية المياه المالحة تابعة لوزارة الزراعة.

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