اليوم.. الظهور الأول لطارق يحيى في قيادة الطلائع بودية بنها

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لقاء وديًا عصر اليوم، أمام بنها بملعب جهاز الرياضة ضمن استعدادات الفريق خلال فترة توقف الدوري الحالية.

وتعد ودية اليوم الظهور الأول لطارق يحيى المدير الفني الجديد للفريق بشكل رسمي بعد توليه القيادة الفنية أمس الأربعاء خلفًا لأحمد سامي الذي تمت إقالته بشكل مفاجئ.

ويبدأ طارق يحيى وجهازه المعاون الجديد المكون من أحمد عبد الفتاح مدربا وقاسم قدري مدرب أحمال إضافة إلى من تم الإبقاء عليهم محمد جودة المدرب المساعد ومحمد يونس مدرب حراس المرمى مهمته الجديدة اليوم ببداية التعرف على الفريق الذي حدث الكثير من التغييرات بصفوفه خلال فترة غيابه عن الفريق منذ الموسم الماضي وتولى خلالها قيادة الفريق العسكري الثلاثي أحمد العجوز وحسن شحاتة وأحمد سامي على الترتيب.