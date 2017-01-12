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وزير الكهرباء: توقيع عقود "الضبعة النووية" خلال 3 أشهر
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة‎

وزير الكهرباء: توقيع عقود "الضبعة النووية" خلال 3 أشهر

الخميس، 12 يناير 2017 10:57 ص

أكد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المفاوضات مع شركة “روس آتوم” الروسية حول مشروع بناء محطة الضبعة النووية تسير بشكل إيجابي، نافيًا وجود أية عراقيل أو معوقات أمام تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والروسي.

وأوضح الوزير، في تصريحات لصحيفة “الأخبار” نشرتها في عددها الصادر اليوم، أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة العقد الرئيسي الخاص بإنشاءات المحطة، وجارٍ الانتهاء من مسودات باقي العقود، ليتم توقيعها جميعها في غضون الثلاثة شهور الأولى من العام الحالي أو أقل.

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