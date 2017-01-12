مقتل 28 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في عدة مناطق بسوريا

أعلنت لجان التنسيق السورية، مقتل 28 شخصا بينهم 3 أطفال في قصف واشتباكات بين النظام السوري والمعارضة في عدة مناطق بسوريا.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية اليوم الخميس، عن اللجان قولها: “إن قوات النظام قصفت مناطق في الغوطة الشرقية لمدينة دمشق وريف حلب وحمص وأدلب”.

وكان التلفزيون الرسمي السوري - أفاد أمس - بأن قوات النظام قتلت أكثر من 15 مسلحا من داعش غرب مدينة تدمر الأثرية، مضيفا أن قوات النظام قتلت أيضا عددا من مسلحي داعش في محيط مطار دير الزور العسكري وعدد من مسلحي جبهة فتح الشام (النصرة سابق) في ريف حمص.