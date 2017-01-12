يطرح البنك المركزي، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة ١١.٥ مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة.

ومن المقرر، أن يطرح البنك المركزي، أذون خزانة لأجل ١٨٢ يومًا، بقيمة ٦ مليارات جنيه، وأخرى لأجل ٣٥٧ يومًا بقيمة ٥.٥ مليارات جنيه.

وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة، خلال أول سبعة أشهر من العام المالي الحالي، إلى 191.6 مليار جنيه، بما يعادل 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 159 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة نحو 20%.