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اليوم.. البنك المركزى يطرح 11.5 مليار جنيه أذون خزانة
طارق عامر محافظ البنك المركزي

اليوم.. البنك المركزى يطرح 11.5 مليار جنيه أذون خزانة

الخميس، 12 يناير 2017 10:54 ص

يطرح البنك المركزي، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة ١١.٥ مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة.

ومن المقرر، أن يطرح البنك المركزي، أذون خزانة لأجل ١٨٢ يومًا، بقيمة ٦ مليارات جنيه، وأخرى لأجل ٣٥٧ يومًا بقيمة ٥.٥ مليارات جنيه.

وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة، خلال أول سبعة أشهر من العام المالي الحالي، إلى 191.6 مليار جنيه، بما يعادل 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 159 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة نحو 20%.

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