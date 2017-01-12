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وزير الصحة يزور أسوان لتفقد المستشفى العام الجديد بمنطقة الصداقة الجديدة
وزير الصحة احمد عماد الدين‎

وزير الصحة يزور أسوان لتفقد المستشفى العام الجديد بمنطقة الصداقة الجديدة

الخميس، 12 يناير 2017 10:15 ص
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يزور الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان اليوم، الخميس، محافظة أسوان لتفقد مستشفى أسوان العام الجديدة، والمقرر افتتاحها قريبًا، ويرافق وزير الصحة فى الجولة اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان.

وتقام مستشفى أسوان العام بالصداقة الجديدة على مساحة تصل لنحو 14 ألف متر مربع، وتتكلف الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية نحو 295 مليون جنيه.

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