يزور الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان اليوم، الخميس، محافظة أسوان لتفقد مستشفى أسوان العام الجديدة، والمقرر افتتاحها قريبًا، ويرافق وزير الصحة فى الجولة اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان.

وتقام مستشفى أسوان العام بالصداقة الجديدة على مساحة تصل لنحو 14 ألف متر مربع، وتتكلف الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية نحو 295 مليون جنيه.