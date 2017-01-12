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الخميس 12 يناير 2017 09:13 صباحاً
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شاهد .. عملية شفط دهون تنتهي بكارثة
دكتور متخصص في جراحة التجميل

شاهد .. عملية شفط دهون تنتهي بكارثة

الخميس، 12 يناير 2017 10:13 ص
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بث دكتور متخصص في جراحة التجميل، حلقة خاصة على موقع سناب شات، تناول فيها قصة فتاة سعودية أجرت عملية لشفط الدهون في أحد مستشفيات المملكة؛ لكن العملية تسببت فيما بعد ببتر الأطراف الأربعة للفتاة.

وفي التفاصيل، قالت الفتاة خلال الحلقة مع الطبيب ممدوح عشي، إنها أجرت عملية لشفط الدهون قبل نحو 8 شهور، ثم حدث بعد ذلك مضاعفات تمثلت في ألم شديد مكان الشفط، بالإضافة لضيق في لتنفس، ما دفعها إلى الرجوع للمستشفى الذي أجرت فيه العملية، حين تبين وجود “بكتيريا” مكان الشفط، ولجأ الأطباء إلى إعطائها مضادات حيوية أثرت على الأطراف، وتسببت بإصابتها بـ”غرغرينة” ما اضطر الأطباء إلى بتر الأطراف الأربعة.



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