 Moheet on google
الخميس 12 يناير 2017 09:26 صباحاً
روابط سريعة
تغريدة الوداع لأوباما تحطم الأرقام القياسية
تغريدة اوباما الاخيرة‎

تغريدة الوداع لأوباما تحطم الأرقام القياسية

الخميس، 12 يناير 2017 10:06 ص
متابعات

تفاعل متابعو الرئيس الأمريكي باراك أوباما على صفحته الشخصية في موقع “تويتر” مع آخر تغريدة له قبل تسليمه السلطة لخلفه دونالد ترامب.

وكتب أوباما على موقعه في “تويتر” موجها كلامه للشعب الأمريكي “شكرا على كل شيء. طلبي الأخير هو نفسه طلبي الأول، لا تثقوا في قدراتي على إحداث التغيير، بل ثقوا في قدراتكم أنتم”.

ويوجد 13 مليون مشترك في صفحة رئيس الولايات المتحدة على “تويتر”، ومن المقرر أن تتحول هذه الصفحة باسم الرئيس المنتخب دونالد ترامب بداية من 20 الشهر الجاري، تاريخ تسلمه السلطة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3