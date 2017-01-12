تفاعل متابعو الرئيس الأمريكي باراك أوباما على صفحته الشخصية في موقع “تويتر” مع آخر تغريدة له قبل تسليمه السلطة لخلفه دونالد ترامب.

وكتب أوباما على موقعه في “تويتر” موجها كلامه للشعب الأمريكي “شكرا على كل شيء. طلبي الأخير هو نفسه طلبي الأول، لا تثقوا في قدراتي على إحداث التغيير، بل ثقوا في قدراتكم أنتم”.

ويوجد 13 مليون مشترك في صفحة رئيس الولايات المتحدة على “تويتر”، ومن المقرر أن تتحول هذه الصفحة باسم الرئيس المنتخب دونالد ترامب بداية من 20 الشهر الجاري، تاريخ تسلمه السلطة.