اعتمدت الشرطة المغربية، الأربعاء 11 يناير/ كانون الثاني 2017، زياً جديداً لعناصرها، وذلك في إطار استراتيجية ترمي إلى تحديث الجهاز وزيادة شفافيته، كما أفاد مصدر رسمي.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانٍ إن “العمل بهذا الزي الجديد يندرج في سياق استراتيجية تحديث وعصرنة جهاز الأمن الوطني”.

وأضافت أن “الزي النظامي الجديد تتوفر فيه خصائص تشخيصية تسمح بالتعريف بالموظف (ة)، بحيث يحمل شارة صدرية معدنية تتضمن هويته أو رقمه التعريفي، كما يحمل شارة على الكتف تدل على الفرقة أو الوحدة الأمنية التي ينتمي إليها، وذلك بشكل يسمح بتوطيد الشفافية في عمل مصالح الأمن الوطني”.

وتابعت أن الزيَّ “يحتوي على عدة علامات تعريفية مميزة تدل على جهاز الأمن الوطني، من قبيل الشارة الصدرية المعدنية والشارة القطنية باللون الأحمر على مستوى الكتف، اللتين تحملان شعار الشرطة، فضلاً عن إكسسوارات معدنية أخرى على مستوى ربطة العنق وقبعة الرأس وغيرها”.

كما أكد البيان أن المديرية “حرصت على أن يتلاءم الزي النظامي الجديد مع المهام الميدانية لمختلف وحدات الشرطة... بحيث تم تخصيص زي خاص بكوكبات الدراجين، وزي خاص بفرق التدخل، وزي خاص بفرق الهيئة الحضرية وشرطة المرور، وزي خاص بشرطة الحدود، مع اشتراكها جميعها في العلامات المميزة الموحدة التي تدل على جهاز الأمن الوطني”.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد لقي الزي الجديد استحساناً لدى سكان العاصمة.