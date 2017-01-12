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الشيوخ الأمريكي يصوت لإلغاء "أوباما كير"
مجلس الشيوخ الامريكي

الشيوخ الأمريكي يصوت لإلغاء "أوباما كير"

الخميس، 12 يناير 2017 10:03 ص
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صوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس لصالح قرار البدء في إلغاء الإجراءات التي أقرها باراك أوباما في مجال الصحة.

وصوت 51 عضوا لصالح إلغاء إجراءات الصحة التي أقرها أوباما، مقابل 48 عضوا رفضوا إلغاءها. هذا ومن المقرر ان يشرع الكونجرس في سن قانون يلغي تلك الإجراءات.

وكان الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد صرح أكثر من  مرة خلال حملته الانتخابية حول ضرورة إلغاء الإجراءات التي أقرها أوباما في مجال الصحة، مشيرا إلى عدم جدواها وتكاليفها الباهضة على المواطنين.

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