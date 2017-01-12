صوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس لصالح قرار البدء في إلغاء الإجراءات التي أقرها باراك أوباما في مجال الصحة.

وصوت 51 عضوا لصالح إلغاء إجراءات الصحة التي أقرها أوباما، مقابل 48 عضوا رفضوا إلغاءها. هذا ومن المقرر ان يشرع الكونجرس في سن قانون يلغي تلك الإجراءات.

وكان الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد صرح أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية حول ضرورة إلغاء الإجراءات التي أقرها أوباما في مجال الصحة، مشيرا إلى عدم جدواها وتكاليفها الباهضة على المواطنين.