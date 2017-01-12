ينتظم الغاني جون أنطوي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات أبناء الرداء الأحمر اليوم، الخميس، بعد عودته من بلاده.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن الغاني جون أنتوي، مهاجم الفريق، وصل إلى القاهرة وسيتواجد في مران اليوم بشكل طبيعي.

وكان أنتوي حصل على إذن من عبد الحفيظ بالتأخر في العودة إلى القاهرة، بسبب إنهاء بعض الأوراق الخاصة بالتأشيرة وظروف الطيران.