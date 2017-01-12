 Moheet on google
الخميس 12 يناير 2017 09:25 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. أنطوي ينتظم في مران الأهلي
جون انطوي

اليوم.. أنطوي ينتظم في مران الأهلي

الخميس، 12 يناير 2017 09:53 ص
متابعات

ينتظم الغاني جون أنطوي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات أبناء الرداء الأحمر اليوم، الخميس، بعد عودته من بلاده.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن الغاني جون أنتوي، مهاجم الفريق، وصل إلى القاهرة وسيتواجد في مران اليوم بشكل طبيعي.

وكان أنتوي حصل على إذن من عبد الحفيظ بالتأخر في العودة إلى القاهرة، بسبب إنهاء بعض الأوراق الخاصة بالتأشيرة وظروف الطيران.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3