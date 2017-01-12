نشرت حركة طالبان الأفغانية فيديو يظهر رهينتين أستراليا وأمريكيا يناشدان الحكومة الأمريكية للتفاوض مع الخاطفين وقالا إنهما سيقتلان ما لم يتم الاتفاق على تبادل للسجناء.

وتشير وكالة “رويترز” إلى أن تيموثي ويكس، وهو معلم أسترالي في الجامعة الأمريكية وزميله الأمريكي كيفين كينج اختطفا قرب الحرم الجامعي في أغسطس/آب في كابول.

وأظهر التسجيل المصور الذي قال ويكس إنه سجل في الأول من يناير/كانون الثاني، الرجلين يطالبان أسرتيهما بالضغط على الحكومة الأمريكية للمساعدة في تأمين إطلاق سراحهما.

وفي كلمة موجهة للرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، قال ويكس، إن طالبان تطالب بمبادلتهما بسجناء في قاعدة باغرام الجوية وفي سجن بول شاركي بضواحي كابول.

وقال “هم محتجزون هناك بشكل غير قانوني وتطالب طالبان بإطلاق سراحهم في مقابل إطلاق سراحنا. وإذا لم تتم مبادلتنا بهم فسوف نقتل”.

وأضاف “سيد دونالد ترامب من فضلك.. أطالبك.. من فضلك فهذا في يديك.. أناشدك أن تتفاوض مع طالبان.. إذا لم تتفاوض معم فسوف نقتل”.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أعلنت في سبتمبر/أيلول، أن القوات الأمريكية نفذت مداهمة لإنقاذ رهينتين لكنهما لم يكونا في الموقع المستهدف.