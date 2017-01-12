كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن رصد مبلغ 19.5 مليار جنيه خلال العامين القادمين لدعم شبكات توزيع الكهرباء.

وأكد المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الخميس/ - أهمية دعم شبكات النقل والتوزيع لأنه بدون دعم هذه الشبكات فان جميع جهود زيادة الإنتاج ستذهب سدى.

وأضاف أنه يتم التفاوض مع وزارة المالية بشأن قروض ميسرة لشركات التوزيع لدعم الشبكات، مشيرا إلى أن الوضع ينطبق أيضا على شبكات النقل حيث تم رصد 15 مليار جنيه لتدعيم هذه الشبكات على مختلف الجهود.

وشدد على أهمية العمل على المحاور الثلاثة: الإنتاج والنقل والتوزيع لأن أي قصور في واحد منها يؤثر على الاستثمار في المحورين الباقيين.

وبشأن أهم التحديات التي واجهت الوزارة في عام 2016، قال المصدر إن تخطي الصيف الماضي دون مشاكل مثل تحديا كبيرا، مشيرا إلى أنه ومنذ شهر يونيو عام 2015 وحتى الآن لم يتم تخفيف الأحمال.

وأشاد المصدر بالجهود التي تبذلها الوزارة سواء على مستوى إنشاء محطات جديدة أو شبكات لتفريغ هذه القدرات في وقت قياسي.