أعرب أحمد سميح، عضو مجلس النواب، عن تأييده تسجيل المكالمات التي تخص الأمن القومي، وموافقته على إذاعتها، قائلًا: “شيء مشروع ولا تنتهك الخصوصية”.

وأضاف “سميح”، في لقائه في برنامج “العاشرة مساء” المذاع على قناة “دريم”، أن جميع الأديان السماوية نهت عن التجسس، ولكن تسجيل المكالمات لا يرقى للتجسس، وحدث في عهد رسول الله، حينما قام سيدنا نعيم بن مسعود بإحدى الغزوات بالإيقاع بين المشركين واليهود بصميم هذا العمل، وجمع معلومات للإيقاع بينهم وانتصر المسلمين في النهاية.

وأشار “سميح”، إلى أن التسجيلات دائمًا تكون لشخصيات عامة توجد في وقت حرج وليس لمواطنين عاديين، ولا بد من مراقبتها ورصد تحركاتها لمصلحة البلد، وحال عدم قيام تلك الجهات بالتسجيل تكون مقصرة في عملها وينتج عنه ضياع البلد، مؤكدًا أن تسريب تسجيلات الدكتور محمد البرادعي، تفضح هذا الشخص أمام الشباب الذي انخدع فيه، وعدم إظهار حقيقة هذا الشخص أمام المواطنين تعتبر جريمة ولا بد من محاكمة من يملك تسريبات للخونة ولا ينشرها، بالإضافة إلى محاكمة من يرفض تلك التسريبات.

وكان الإعلامي أحمد موسى، أذاع عدة مكالمات مسربة للبرادعي، والتي أثارت ضجة كبيرة في الشارع المصري.