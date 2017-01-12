أعلن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بنهاية العام الجاري، وذلك بعد الإعداد الإلكتروني لبيانات المواطنين والمنشآت كاملة على مستوى الجمهورية.

وأضاف العربي- خلال الصالون الثقافي للإعلامي أحمد المسلماني، مساء الأربعاء- أنَّ “المواطن مش هيتبهدل تاني علشان يستخرج شهادة أو يقدِّم لابنه في مدرسة. مفيش عذاب تاني في مكاتب الحكومة مع الانتهاء من هذه المنظومة”.

وأوضح أنَّ الوزارة تعمل على هذه الخطوة بالتعاون مع جميع الجهات والأجهزة الخدمية، وأنَّها واحدة من أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة التي أعدتها مصر حتى 2030.