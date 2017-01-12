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الخميس 12 يناير 2017 09:17 صباحاً
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وزير التخطيط للمواطنين: "مفيش عذاب في مكاتب الحكومة تاني"
اشرف العربي وزير التخطيط‎

وزير التخطيط للمواطنين: "مفيش عذاب في مكاتب الحكومة تاني"

الخميس، 12 يناير 2017 09:46 ص
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أعلن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بنهاية العام الجاري، وذلك بعد الإعداد الإلكتروني لبيانات المواطنين والمنشآت كاملة على مستوى الجمهورية.

وأضاف العربي- خلال الصالون الثقافي للإعلامي أحمد المسلماني، مساء الأربعاء- أنَّ “المواطن مش هيتبهدل تاني علشان يستخرج شهادة أو يقدِّم لابنه في مدرسة. مفيش عذاب تاني في مكاتب الحكومة مع الانتهاء من هذه المنظومة”.

وأوضح أنَّ الوزارة تعمل على هذه الخطوة بالتعاون مع جميع الجهات والأجهزة الخدمية، وأنَّها واحدة من أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة التي أعدتها مصر حتى 2030.

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