هونج كونج تعتقل 7 أشخاص متورطين في احتجاجاتالخميس، 12 يناير 2017 09:47 ص
أعلنت السلطات في هونج كونج أنها اعتقلت سبعة شباب من المتورطين في الاحتجاجات التي قامت بها الحركة المناهضة للصين والمعروفة باسم حركة “احتلال وسط هونج كونج” في شهر نوفمبر الماضي، وذلك بتهمة المشاركة في تجمع غير قانوني وسوء السلوك في الأماكن العامة وحيازة أسلحة.
وأفادت الشرطة الصينية، في بيان نشرته صحيفة الشعب اليومية الصينية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، بأن المعتقلين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و29، يضمون أعضاء من حزب “ديموسيستو” -وهو حزب سياسي جديد، ينادي بالديمقراطية أسسه في 10 أبريل الماضي عدد من الطلاب من قادة الاحتجاجات- ورابطة الديمقراطيين الاشتراكيين، مضيفة أن المعتقلين هم حاليا رهن الحبس على ذمة التحقيقات. ولم تستبعد الشرطة في البيان إمكانية اعتقالها المزيد.
وذكرت الصحيفة أن حزب “ديموسيستو” أكد القبض على اثنين من أعضائه، في بيان نشره على صفحته على “الفيسبوك”، مشيرا إلى أن الاعتقالات تمت لأنهم نظموا يوم 6 نوفمبر 2016 احتجاجات جماعية ضد الطريقة التي تم بها تفسير دستور هونج كونج “القانون الأساسي”، من قبل اللجنة الدائمة للمجلس التشريعي الصيني.
وأكدت شرطة هونج كونج، في بيانها، أنها تحترم حرية الجمهور في التعبير وحرية التجمع، وأنها ستتعامل مع القضية وفقا للقانون.
وكانت اللجنة الدائمة للمجلس التشريعي الصيني أصدرت تفسيرا للمادة 104 من القانون الأساسي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة في شهر نوفمبر، تم بموجبه إعلان أن اثنين من النواب الذين انتُخبوا حديثا في المجلس التشريعي بهونج كونج غير مؤهلين ليصبحوا مشرعين، وذلك بعد أن استخدما تعبيرات نابية للإشارة إلى الصين وحملا لافتات كتب عليها “هونج كونج ليست الصين” عند حضورهما إلى مقر البرلمان لأداء اليمين في شهر سبتمبر الماضي.
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