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خلفان: ترامب سيتعرض للاغتيال على يد مكسيكي بالتعاون مع حزب الله
ضاحى خلفان القائد السابق لشرطة دبى

خلفان: ترامب سيتعرض للاغتيال على يد مكسيكي بالتعاون مع حزب الله

الخميس، 12 يناير 2017 09:54 ص
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أطلق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد تغريدة توقع فيها تعرض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للاغتيال من قبل شخص “مكسيكي”.

خلفان المعروف عنه تغريداته المثيرة للجدل والتي كانت آخرها إعلانه عن حدث سيجري في مصر قبل ساعات من  تفجير الكنيسة البطرسية.. قال هذه المرة: “قد يتعرض – والله أعلم – الرئيس الأمريكي ترامب لمحاولة اغتيال من قِبل مكسيكي أو أحد مواطني أمريكا الجنوبية…لا أملك معلومات ولكنها توقعات”.

وأضاف “هذا سيناريو أحداث محتملة.. فإيران لها عصابات مخدرات – بالتعاون مع حزب الله – في أمريكا الجنوبية” كما ورد نصا بتغريدته.

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