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مرصد الأزهر يدين استهداف الدبلوماسيين الإماراتيين والأفغان بتفجير قندهار
شيخ اﻻزهر الدكتور احمد الطيب‎

مرصد الأزهر يدين استهداف الدبلوماسيين الإماراتيين والأفغان بتفجير قندهار

الخميس، 12 يناير 2017 09:44 ص
متابعات

أكد مرصد الأزهر الشريف، على رفضه التام لكافة أشكال العنف والإرهاب، واصفًا استهداف الدبلوماسيين بالعمل الجبان، ومعلنًا تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة الأفغانية تجاه الجريمة البشعة، التى جاءت فى وقت كان فيه سفير دولة الإمارات فى مهمة إنسانية، لتدشين عدد من المشروعات التنموية لصالح الشعب الأفغانى.

وقال المرصد، أنه فى إطار متابعته للهجمات الإرهابية التى وقعت فى ولايتى كابل وقندهار بأفغانستان، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى ما يزيد عن 50 شخصا بينهم 5 دبلوماسيين إماراتيين، وإصابة ما لا يقل عن 100 آخرين.

يذكر أن السلطات الأفغانية، أعلنت أنه من بين القتلى اثنين من أعضاء البرلمان، ونائب محافظ قندهار ومسئول دبلوماسى أفغانى، فيما أفادت بعض وكالات الأنباء نقلاً عن ناجين أن القنبلة كانت مخبأة فى أريكة داخل دار الضيافة.

بينما أعلنت حركة طالبان، مسئوليتها عن الانفجاريين الذين استهدفا أعضاء من وكالة الاستخبارات الأفغانية قرب البرلمان الأفغانى، حسبما ذكرت الحركة على موقعها الرسمى، بينما لم تعلن أيه جهة مسئوليتها عن هجوم قندهار إلى الآن. 

من جانبه أمر رئيس دولة الإمارات الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان” بتنكيس الأعلام فى جميع البلاد لمدة ثلاثة أيام، تكريمًا لقتلى الهجوم الذى وقع يوم الثلاثاء فى ولاية قندهار، وفى تغريدة له على تويتر قال ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، “لن ترهبنا أعمالهم الإجرامية فى الحفاظ على مبادئنا الإنسانية والخيرية ومد يد العون والمساعدة للدول والشعوب”.

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