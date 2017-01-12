أظهرت وثيقة أن مصرف قطر المركزي يطرح سندات حكومية بالعملة المحلية اليوم الخميس، وذلك في أول بيع هذا العام.

يطرح البنك سندات أجلها ثلاث سنوات بعائد 2.50 % وسندات أجل خمس سنوات بعائد 3.10 % وأجل سبع سنوات بعائد 3.75% وأجل عشر سنوات بعائد 4.25%.

لم تحدد الوثيقة قيمة السندات التي تقرر بيعها، لكن مصرفيين ببنوك تجارية قالوا إنهم يعتقدون أن الإصدار يحل محل سندات حكومية قيمتها نحو 15 مليار ريـال، ما يعادل 4.1 مليارات دولار، يستحق سدادها هذا الشهر.