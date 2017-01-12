 Moheet on google
الخميس 12 يناير 2017 09:15 صباحاً
روابط سريعة
قطر تبيع سندات حكومية اليوم لسداد ديون بـ 4.1 مليارات دولار
مصرف قطر المركزي

قطر تبيع سندات حكومية اليوم لسداد ديون بـ 4.1 مليارات دولار

الخميس، 12 يناير 2017 09:44 ص
متابعات

أظهرت وثيقة أن مصرف قطر المركزي يطرح سندات حكومية بالعملة المحلية اليوم الخميس، وذلك في أول بيع هذا العام.

يطرح البنك سندات أجلها ثلاث سنوات بعائد 2.50 % وسندات أجل خمس سنوات بعائد 3.10 % وأجل سبع سنوات بعائد 3.75% وأجل عشر سنوات بعائد 4.25%.

لم تحدد الوثيقة قيمة السندات التي تقرر بيعها، لكن مصرفيين ببنوك تجارية قالوا إنهم يعتقدون أن الإصدار يحل محل سندات حكومية قيمتها نحو 15 مليار ريـال، ما يعادل 4.1 مليارات دولار، يستحق سدادها هذا الشهر.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3