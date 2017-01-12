أعلنت الأحزاب السياسية المعارضة في كينيا، عن تحالفها لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر لها أغسطس المقبل، ضد الرئيس الحالي “آهورو كينياتا” الذي يسعي للفوز بفترة رئاسية ثانية.

واتفق قادة أحزاب المعارضة الرئيسية في وقت متأخر من ليل الأربعاء، خلال اجتماعهم في المركز الثقافي بالعاصمة نيروبي على إطلاق ما يسمي بالتحالف الوطني السوبر “Nasa”، لتوحيد الجهود السياسية وتعبئة الرأي العام في مواجهة “كينياتا”.

ويضم التحالف الجديد خمسة أحزاب رئيسية من بينها “المؤتمر الوطني” و”ويبر” و”فورد كينيا” وأعضاء منشقين عن حزب كانو الحاكم من بينهم “نيك براير” الأمين العام السابق للحزب، بالإضافة إلى شخصيات سياسية بارزة على الساحة الكينية من بينها “راليا اودينجا” المرشح الرئاسي السابق، الذي خسر انتخابات 2013 في مواجهة “كينياتا”.

وقال عضو التحالف الجديد عن حزب المؤتمر الوطني “موسايا مودافادي”: “إن التحالف يسعى إلى توحيد المعارضة للفوز في الانتخابات القادمة ويجب أن نفوز”.

ويسعى التحالف إلى رفض التعديلات التي تخطط الحكومة لإدخالها على قانون الانتخابات، وتقول المعارضة إنها يمكن أن تؤدي إلى تزوير الانتخابات وتقويض شرعية التصويت.

ويواجه الرئيس “كينياتا” اتهامات بعدم التصدي للفساد، رغم أن فترة رئاسته الأولى شهدت نموا اقتصاديا متسارعا بنسبة تجاوزت 5٪ سنويا وارتفاع معدلات الاستثمار، رغم الهجمات الإرهابية العنيفة التي تعرضت لها البلاد على أيدي المتشددين وأسفرت عن مقتل مئات الأشخاص.