رفع محامي ألماني دعوى قضائية على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك لنشرها أخبارا مفبركة عن لأجئ سوري يدعى أنس مدماني، وادعت انه “إرهابي سوري” أضرم النار في جسد لاجئ سوري آخر.

ويذكر أن اللاجئ السوري أنس مدماني ذاع صيته بعد أن التقط الصيف الماضي صورة سيلفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقد لقيت تلك الصورة الفوتوغرافية رواجاً كبيراً في وسائل التواصل الاجتماعي عالمياً.

ومع ذلك سرعان ما بدأت “فيسبوك” تنشر أخبارا مفبركة عن أنس مدماني تدعي أنه عضو في التنظيمات الإرهابية وأحد مدبري الهجمات الإرهابية في بروكسل في مايو الماضي.

ثم رفع مدماني عبر محاميه “تشان جو جون” دعوة قضائية ضد إدارة فيسبوك بتهمة نشر أخبار كاذبة بشأنه، وتشويه سمعته، وذلك بعد رفضها حذف صورة مركبة يتهم فيها بارتكاب جرائم في ألمانيا.