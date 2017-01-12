كشف فاروق جعفر، نجم الزمالك، عن توصله لاتفاق نهائي مع باسم مرسي، مهاجم الفريق الأبيض، لتوقيع عقد جديد، في جلسة تجمعه بمرتضى منصور، رئيس الزمالك، مساء الخميس، في مكتبه بمقر الزمالك، بعد الجلسة التي جمعت بينهما مساء، الأربعاء.

أشار فاروق جعفر في تصريحات لقناة أون سبورت، إلى أن باسم مرسي أبدى موافقته على توقيع عقد جديد في جلسة مع مرتضى منصور، ولكنه اشترط وضع بند في التعاقد يمنحه حرية الرحيل في حال تلقى عرضا جيدا في الفترة المقبلة.

أشار نجم الزمالك، إلى أن باسم مرسي، أبدى رغبته في الاستمرار بصفوف الزمالك ولكنه ينتظر عرضا مميزا للغاية في أوروبا ولا يمكن رفضه ويأمل في الاحتراف.