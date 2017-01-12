 Moheet on google
الخميس 12 يناير 2017 09:24 صباحاً
روابط سريعة
فاروق جعفر: باسم مرسي يوافق على التجديد للزمالك بهذا الشرط
باسم مرسي

فاروق جعفر: باسم مرسي يوافق على التجديد للزمالك بهذا الشرط

الخميس، 12 يناير 2017 09:22 ص
متابعات

كشف فاروق جعفر، نجم الزمالك، عن توصله لاتفاق نهائي مع باسم مرسي، مهاجم الفريق الأبيض، لتوقيع عقد جديد، في جلسة تجمعه بمرتضى منصور، رئيس الزمالك، مساء الخميس، في مكتبه بمقر الزمالك، بعد الجلسة التي جمعت بينهما مساء، الأربعاء.

أشار فاروق جعفر في تصريحات لقناة أون سبورت، إلى أن باسم مرسي أبدى موافقته على توقيع عقد جديد في جلسة مع مرتضى منصور، ولكنه اشترط وضع بند في التعاقد يمنحه حرية الرحيل في حال تلقى عرضا جيدا في الفترة المقبلة.

أشار نجم الزمالك، إلى أن باسم مرسي، أبدى رغبته في الاستمرار بصفوف الزمالك ولكنه ينتظر عرضا مميزا للغاية في أوروبا ولا يمكن رفضه ويأمل في الاحتراف.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3