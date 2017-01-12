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التحقيق مع وريث "سامسونج" في كوريا الجنوبية
جاي واي. لي رئيس مجموعة سامسونج

التحقيق مع وريث "سامسونج" في كوريا الجنوبية

الخميس، 12 يناير 2017 09:19 ص
متابعات

يباشر المحققون فى كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، استجواب وريث مجموعة “سامسونج” الكورية الجنوبية العملاقة لى جاي-يونج بشبهة التورط فى فضيحة الفساد الضخمة التى اطاحت بالرئيسة بارك غوين-هيي.

وأوضح فريق المحققين المكلف التحقيق فى هذه الفضيحة ان لى استدعى للاستجواب بشبهة التورط بجرائم فساد. ولى هو نائب رئيس مجموعة “سامسونج الكترونيكس” ونجل رئيس المجموعة لى كون-هى وحفيد مؤسس المجموعة العملاقة.

وإضافة إلى تهم الفساد يواجه لى ايضا شبهة الكذب تحت القسم فى ديسمبر امام لجنة تحقيق برلمانية اثناء استماعها اليه بشأن هذه الفضيحة التى لا تنفك فصولها تتوالى يوما بعد يوم، كما افادت وكالة الانباء الكورية الجنوبية “يونهاب”.

وقال لى لدى وصوله إلى مكتب المحققين “يؤسفنى ان اكون قد تسببت للشعب بالقلق بسبب هذا الحادث، وكان فى انتظاره امام مكتب المحققين عشرات الصحافيين والمتظاهرين، وقد صاح المتظاهرون لدى وصوله “اعتقلوا لى الآن” ووصفوه بانه “شريك بالذنب” فى الفضيحة.

ونقلت “يونهاب” عن أحد المحققين قوله ان هناك احتمالا “كبيرا” بأن يطلب فريق التحقيق من القضاء اصدار مذكرة توقيف بحق لي.

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