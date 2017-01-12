من المنتظر أن يفتتح بابا الفاتيكان فرنسيس، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، غدًا الجمعة للمرة الأولى، سفارة لفلسطين في الفاتيكان.

ويبدأ الرئيس الفلسطيني، اليوم الخميس، جولة تشمل إيطاليا والفاتيكان وفرنسا، إذ يستهل جولته بالعاصمة الإيطالية، حيث يلتقي، غدًا، رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني.

وأشار وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي لوكالة “أكي” الإيطالية للأنباء، إلى أن الرئيس عباس سيثير مع البابا مسألة مخاطر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وقال: “إنه ستتم إثارة هذه القضية أمام بابا الفاتيكان، ونأمل أن يكون له موقف حيال هذا الموضوع وتصريح يسهم في إرسال رسالة قوية إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب”.

وسيصل، الرئيس عباس، يوم الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس، التي تستضيف في اليوم ذاته المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط، ولكن من دون مشاركة ممثلين لفلسطين وإسرائيل.