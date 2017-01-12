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الخميس 12 يناير 2017 09:17 صباحاً
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شاهد.. طفلة تعترف باغتصاب والدها لها
اب يغتصب ابنته ‎

شاهد.. طفلة تعترف باغتصاب والدها لها

الخميس، 12 يناير 2017 09:27 ص
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التقت الإعلامية ريهام سعيد، من خلال برنامج “صبايا الخير ” المعروض على فضائية “النهار ” بطفلة تدعى “شهد علي عبدالفتاح” تبلغ من العمر 8 سنوات قام والدها باغتصابها .
وقالت الطفلة: “خوفت أقول لماما لحسن تضربني، أنا مش عاوزة أكتب اسمه معايا في المدرسة، أنا بكتب اسم ماما بداله”.
كما أكدت والدة الطفلة المغتصبة أن زوجها اعتاد إقامة علاقات مع النساء لافتة إلى أن الطب الشرعي أثبت وجود تهتك في غشاء بكارة الفتاة.



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