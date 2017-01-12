التقت الإعلامية ريهام سعيد، من خلال برنامج “صبايا الخير ” المعروض على فضائية “النهار ” بطفلة تدعى “شهد علي عبدالفتاح” تبلغ من العمر 8 سنوات قام والدها باغتصابها .

وقالت الطفلة: “خوفت أقول لماما لحسن تضربني، أنا مش عاوزة أكتب اسمه معايا في المدرسة، أنا بكتب اسم ماما بداله”.

كما أكدت والدة الطفلة المغتصبة أن زوجها اعتاد إقامة علاقات مع النساء لافتة إلى أن الطب الشرعي أثبت وجود تهتك في غشاء بكارة الفتاة.