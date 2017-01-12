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الخميس 12 يناير 2017 09:24 صباحاً
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اليوم.. وزارة البيئة تطلق رسميًا برنامج إدارة المخلفات الصلبة
خالد فهمي وزير البيئة

اليوم.. وزارة البيئة تطلق رسميًا برنامج إدارة المخلفات الصلبة

الخميس، 12 يناير 2017 09:10 ص
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تطلق وزارة البيئة، اليوم، فعاليات “البدء الرسمى للمكون الاستثمارى للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة”.

وقالت الوزارة فى بيان، لها أن الفاعليات يحضرها الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والدكتورة فاطمة الزهراء محسن رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وممثلين عن كلا من (بنك التعمير الألمانىKFW)، (التعاون الفنى الألمانىGIZ)، ( التعاون الاقتصادى الألمانى بمصر BMZ)، (المعونة السويسرية بالقاهرة SECO)، ( الاتحاد الأوربى بالقاهرة EU)، بالاضافة إلى عدد من السفراء من دول كلا من (ألمانيا، سويسرا، وسفير الاتحاد الأوربى)، وكذلك عدد من الوزراء والمحافظين المعنين وعددا من رؤساء الجامعات المعنية بمصر.

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