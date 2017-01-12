قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر تمكنت من تجاوز الظروف الصعبة التي أعقبت هزيمة حرب 1967، مؤكدًا أن الأوضاع حينها كانت تفوق الأوضاع الصعبة التي تمر بها الدولة حاليًا بشكل مضاعف.

وأضاف أديب، في برنامج “كل يوم”، المذاع على فضائية “On E”، مساء الأربعاء: “أنا لحد النهارده مش فاهم إزاي فيه ناس نزلت وقالت للرئيس الأسبق، جمال عبد الناصر، وهو المسؤول الأول عن هزيمة النكسة “لا ترحل”“، قائلًا: “الشعب ده كان عامل إزاي، ومصنوع من إيه؟”.

واستطرد:”المرة الوحيدة اللي أبويا طردني فيها كانت بسبب عبد الناصر؛ لما قولتله ساعتها إن عبد الناصر ودانا في داهية، قالي إطلع بره عبد الناصر ده سيدك”، لافتًأ إلى تبجيل المصريين لـ”عبد الناصر” كونه زعيم البلاد حينها.

وتابع: “عد خطاب عبد الناصر الذي أعلن فيه تنحيه عن الرئاسة، الناس قالتله لا تتنحى، ولو كان العمر أداله، كان قعد لحد 1973 وحقق انتصار أكتوبر”، مؤكدًا أن الرئيس الأسبق، محمد أنور السادات، أكمل مسيرة تحقيق النصر في الحرب.