بدأ فريق من المفتشين الروس ، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية لمطار الغردقة، للاطلاع على التجهيزات التي تمت بالمطار منذ زيارتهم الأخيرة قبل شهرين، تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية الروسية.

ووصل مساء الأربعاء، إلى مطار الغردقة الدولي، فريق من المفتشين الروس مكون من 7 خبراء في أمن الطيران.

ويضم الوفد 7 من خبراء الأمن والطيران، وتستمر الزيارة لمدة 5 أيام، وتشمل الزيارة صالتي السفر والوصول وجميع منشآت المطار.