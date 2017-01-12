أكد وزير الخارجية سامح شكري ، أن مصر لن تنخرط في أي صراع عسكري في سوريا ، مشددا على أنه لا سبيل لإنهاء الأزمة السورية سوى المسار السياسي.

وقال الوزير في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ” تبثها الوكالة لاحقا: “لابد أن يقر المجتمع الدولي بأن الصراع العسكري ليس السبيل لحل الأزمة في سورية، ولن ينتهي هذا الصراع في ظل وجود تنظيمات إرهابية استطاعت النفاذ إلى الساحة السورية وستظل تعمل على زعزعة استقرار سورية إذا لم تكن هناك مصداقية في جهود المجتمع الدولي المبذولة للقضاء عليها بشكل كامل”.