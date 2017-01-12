أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، عن نقل إدارة ممتلكاته بعد توليه مهام منصبه إلى ولديه.

وخلال مؤتمر صحفي، توجه ترامب إلى أكوام من الوثائق موضوعة على طاولة في الجزء الأمامي من المسرح، الذي يقول إنه بعد توقيعها سيكون لولديه، دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب،”السيطرة الكاملة” على كافة أعماله، وذلك من أجل منع تضارب المصالح بعد توليه منصبه.

وقال ترامب، إن “دون واريك سيتولان إدارة أعمالي”.