أعلت وزارة الزراعة في الصين في وقت متأخر أمس الأربعاء إن تفشيا لإنفلونزا الطيور هو الخامس في البلاد منذ أكتوبر الماضي أصاب مزرعة للإوز في إقليم هونان الجنوبي مما أدى إلى نفوق 1054 طائرا.

وأضافت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن التفشي الذي ظهر في مدينة يوانجيانج التي يقطنها أكثر من 700 ألف شخص كان لسلالة إتش5 إن 6.

وأعدمت الحكومة المحلية 2067 طائرا آخر بعد ظهور الفيروس لكن وزارة الزراعة قالت إن التفشي بات تحت السيطرة.

ووصل العدد الإجمالي للطيور التي جرى إعدامها في الصين إلى أكثر من 175 ألفا منذ أكتوبر في الوقت الذي تكافح فيه كوريا الجنوبية ودول أخرى مجاورة للصين حالات تفش على نطاق كبير.