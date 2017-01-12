ضربت عاصفة ثلجية مناطق واسعة شمالي اليابان اليوم الخميس، وحذرت هيئات الأرصاد الجوية من حدوث انهيارات الجليدية وهطول الثلوج بغزارة، وأمواج عاتية وارتباك في حركة النقل.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية بأن العاصفة الشتوية تسببت في تراكم طبقات تراوح ارتفاعها من 30 إلى 60 سنتيمترا من الثلوج في جزيرة هوكايدو شمالي البلاد، وعلى ساحل بحر اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوكالة أن العاصفة صاحبتها رياح تصل سرعتها إلى 6ر106 كيلومترا في الساعة في بلدة “هابو”، بينما بلغت سرعتها في بلدة إيساشي 3ر94 كيلومترا في الساعة.

وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن يصل سمك الثلوج إلى 90 سنتيمترا على ساحل بحر اليابان، ونحو 80 سنتيمترا شمال شرقي اليابان، ومن المتوقع كذلك أن يصل ارتفاع الثلوج في هوكايدو صباح غد الجمعة إلى 40 سنتيمترا.

وأضافت الوكالة أن العاصفة من المرجح أن تولد أمواجا يصل ارتفاعها إلى 6 أمتار حول منطقتي هوكايدو وساحل بحر اليابان.