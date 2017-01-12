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الخميس 12 يناير 2017 07:39 صباحاً
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بالفيديو.. ضبط مصنع حلويات "تحت بير السلم"
برنامج كل يوم مع مباحث التموين

بالفيديو.. ضبط مصنع حلويات "تحت بير السلم"

الخميس، 12 يناير 2017 08:39 ص
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عرض برنامج “كل يوم” الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة “ON E” تقريرًا من حملة لمباحث التموين داهمت خلالها أحد المصانع غير المرخصة لتصنيع الحلويات بمواد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وشارك فريق البرنامج في حملة مباحث التموين، والتي فوجئت بعدم وجود أي اشتراطات صحية في المصنع، إضافة إلى أدوات ملوثة وذباب وسط مواد التصنيع.



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