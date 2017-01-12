عرض برنامج “كل يوم” الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة “ON E” تقريرًا من حملة لمباحث التموين داهمت خلالها أحد المصانع غير المرخصة لتصنيع الحلويات بمواد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وشارك فريق البرنامج في حملة مباحث التموين، والتي فوجئت بعدم وجود أي اشتراطات صحية في المصنع، إضافة إلى أدوات ملوثة وذباب وسط مواد التصنيع.