وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على قرار أمس الأربعاء يدعم عضوية الجبل الأسود في حلف شمال الأطلسي في ثاني محاولة لدعم مسعى الجمهورية اليوغوسلافية السابقة.

وأقرت اللجنة قرارا في عام 2016 لكن مجلس الشيوخ لم يصوت عليه قبل تعليق جلساته.

ويقضي الدستور الأمريكي بضرورة موافقة ثلثي الأعضاء في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 عضو للموافقة على انضمام أعضاء جدد لحلف شمال الأطلسي.

وستمثل عضوية الجبل الأسود أول توسع للحلف منذ انضمام ألبانيا وكرواتيا في 2009. ورغم أن الدولة حليف قديم لروسيا فإن العلاقات مع موسكو توترت في الآونة الأخيرة بالنظر إلى مسعى حكومة الجبل الأسود للتقارب مع الغرب.

وانضمت جمهورية الجبل الأسود إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وقال رئيس اللجنة السناتور الجمهوري بوب كوركر في بيان “أنا سعيد لتجديد اللجنة دعمها للجبل الأسود لكي تصبح أحدث عضو في حلف شمال الأطلسي وأنا آمل في اتخاذ إجراء سريع بشأن هذا القرار في مجلس الشيوخ بكامل أعضائه.”