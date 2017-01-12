تتجه اليوم الخميس، بعثة المنتخب الوطنى لكرة اليد من الدنمارك إلى فرنسا استعدادا للمشاركة فى منافسات كأس العالم 2017 التى انطلقت أمس الأربعاء.

ويفتتح منتخب مصر لكرة اليد مواجهاته فى المونديال غدًا الجمعة بملاقاة قطر فى الثالثة عصرًا ثم يلعب مع الدنمارك السبت فى تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً، فيما يتقابل مع البحرين يوم 16 يناير فى نفس التوقيت، بينما يتقابل مع الأرجنتين يوم 18 من الشهر الجارى الساعة الثالثة عصرا على أن يختتم مواجهات الدور التمهيدى يوم 20 يناير بمواجهة السويد فى السابعة إلا ربعا مساء.