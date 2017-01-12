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«الأرصاد»: أمطار على القاهرة الأسبوع القادم
وحيد سعودي - المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية
وحيد سعودي - المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية

«الأرصاد»: أمطار على القاهرة الأسبوع القادم

الخميس، 12 يناير 2017 09:06 ص
محيط - خالد الريس

أكد وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد طقس معتدل وارتفاع في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع القادم.
وأوضح سعودي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الخميس، أن الطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء وحتى العين السخنة وجنوب الصعيد نهارا وشديد البرودة ليلا ليصل إلى أقل من 10 درجات مئوية على القاهرة والسواحل الشمالية ، وأقل من 5 درجات مئوية على محافظات الصعيد، وأقل من الصفر على وسط سيناء.
وأشار إلى أنه ابتداء من السبت القادم ستشهد البلاد زيادة لفرص سقوط الأمطار ولكنها لا تعيق الأنشطة اليومية ولا تؤثر على حركة الملاحة البحرية، مشيرا إلى أن الأمطار على القاهرة ستتراوح شدتها بين بسيطة إلى معتدلة

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