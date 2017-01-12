اليوم.. "الفراعنة" راحة من التدريبات 24 ساعة قبل السفر إلى الجابون

يحصل المنتخب الوطنى الأول على راحة سلبية اليوم الخميس ولمدة 24 ساعة من التدريبات من أجل زيارة اللاعبين لأسرهم قبل السفر غدًا للجابون للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2017، ومحاربة الملل وإخراج اللاعبين من الضغوط بعد التواجد فى معسكر الفراعنة أكثر من 11 يوما بناء على مقترح الأرجنتينى هيكتور كوبر.

ويبدأ منتخب مصر مبارياته فى المجموعة الرابعة بمواجهة مالى يوم 17 يناير فى التاسعة مساء، ثم أوغندا يوم 21 وغانا يوم 25 على أن يصعد الأول والثانى لدور الـ 8.