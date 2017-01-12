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كلابر: تحدثت مع ترامب بشأن تسريبات إعلامية
مدير المخابرات الأمريكية جيمس كلابر

كلابر: تحدثت مع ترامب بشأن تسريبات إعلامية

الخميس، 12 يناير 2017 08:22 ص
وكالات

قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر إنه تحدث مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب مساء أمس الأربعاء لبحث تسريبات إعلامية عن إفادة سرية تلقاها ترامب يوم الجمعة الماضي من المخابرات عن هجمات إلكترونية روسية.

وقال كلابر في بيان إنه لا يعتقد أن المخابرات الأمريكية سربت وثيقة أمنية خاصة تقول إن ضباط مخابرات روسا لديهم معلومات تضر بسمعة ترامب.

وأضاف كلابر “أكدت على أن هذه الوثيقة ليست صادرة عن المخابرات الأمريكية ولا أعتقد أن التسريب جاء من داخل المخابرات.”

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