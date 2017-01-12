اليوم.. عقد قران رمضان صبحي على نجلة إكرامي

يعقد رمضان صبحى صانع ألعاب ستوك سيتى الإنجليزى والمنتخب الوطنى قرانه على حبيبة إكرامى كريمة وحش إفريقيا إكرامى الشحات وشقيقة شريف إكرامى حارس مرمى النادي الأهلى مساء اليوم الخميس، فى أحد المساجد الكبرى بمنطقة التجمع الخامس.

وقال مصدر مقرب من اللاعب، إن “رمضان” سوف يعقد قرآنه في مسجد الشربتلي بالتجمع الأول.

وكان اللاعب، قد أعلن خطبته إلى حبيبة إكرامي قبل أيام قليلة من رحيله عن الأهلي إلى الدوري الإنجليزي.