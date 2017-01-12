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اليوم.. استئناف محاكمة 26 متهمًا بحرق نقطة شرطة المنيب
محاكمة ـ محكمة‎

اليوم.. استئناف محاكمة 26 متهمًا بحرق نقطة شرطة المنيب

الخميس، 12 يناير 2017 08:21 ص
وكاﻻت

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 26 متهما بحرق نقطة شرطة المنيب فى يناير 2014.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

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