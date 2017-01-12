تستمع محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، لمرافعة دفاع المتهمين الثانى والرابع والخامس فى القضية المتهم فيها 16 شخصا والمعروفة إعلاميا بـ”خلية إمبابة الإرهابية” حيث أسندت النيابة للمتهمين، إنشاء جماعة أسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة والشرطة، وحيازة الأسلحة النارية.