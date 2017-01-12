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اليوم.. نظر استئناف ورثة سكرتير مبارك في "التحفظ على أموالهم"
محاكمة ـ محكمة‎

اليوم.. نظر استئناف ورثة سكرتير مبارك في "التحفظ على أموالهم"

الخميس، 12 يناير 2017 08:21 ص
وكاﻻت

تواصل محكمة جنايات القاهرة، نظر استئناف ورثة اللواء جمال عبد العزيز رئيس طاقم سكرتارية الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ضد قرار التحفظ على أموالهم، لاتهامهم بالكسب غير المشروع.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت بتأييد قرار الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال اللواء جمال عبد العزيز، سكرتير الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأفراد أسرته، لتورطهم في قضايا فساد جديدة مع أسرة الرئيس المخلوع مبارك واستغلال وظائفهم.

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